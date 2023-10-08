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Жители Снигиревки в занятой ВСУ части Херсонской области сообщили российским силовикам об убийстве националистами "Правого сектора" (запрещенная в России террористическая организация) 22 мирных граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудник российских силовых структур.

"Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие. – Прим. ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов", – отметил представитель силовых структур РФ.

Он заявил, что убийства происходили 13 сентября. Известно, что среди убийц находился украинский боевик "Правого сектора" Евгений Караван 1990 года рождения.

По словам источника, удалось узнать имена пятерых погибших – Кравченко А. И. 1963 года рождения, Довгаль В. А. 1985 года, Симцова А. К. 1977 года, Ремзов С. А. 1980 года и Сельский Ю. М. 1977 года рождения.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ задержала троих жителей Воронежской области за передачу данных о военных и транспортных объектах России украинской националистической организации "Правый сектор". В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 275 ("Государственная измена"), которая предусматривает срок лишения свободы от 12 до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.

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