Аксенов рассказал о повреждениях в результате ЧП на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань визуально не получила повреждений в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", – написал он в своем телеграм-канале.

Однако произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки из Краснодара в Керчь.

По словам Аксенова, в настоящее время два локомотива подходят со стороны Тамани и Керчи, чтобы растянуть горящий состав. Он отметил, что сроки восстановления движения станут ясны после ликвидации пожара и оценки масштабов повреждений моста и опор.

Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что в хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе не перекрывалось в связи с инцидентом. В то время как движение по Крымскому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

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