Водитель сбил женщину с ребенком на юго-западе Москвы

21:13
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Женщину и 9-летнюю девочку сбили на юго-западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107 сбил женщину с ребенком возле дома 65 на Нахимовском проспекте. Пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. У девятилетней девочки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные травмы. Женщину госпитализировали с переломом бедра, плеча и черепно-мозговой травмой", – говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на троих пешеходов на севере Москвы.
Сотрудники ГИБДД установили, что 21-летний водитель не имеет права управления транспортным средством и никогда не получал водительского удостоверения.
Водитель без прав сбил трех человек на тротуаре на севере Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: