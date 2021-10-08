Водитель сбил женщину с ребенком на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Женщину и 9-летнюю девочку сбили на юго-западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107 сбил женщину с ребенком возле дома 65 на Нахимовском проспекте. Пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. У девятилетней девочки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные травмы. Женщину госпитализировали с переломом бедра, плеча и черепно-мозговой травмой", – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на троих пешеходов на севере Москвы.

Сотрудники ГИБДД установили, что 21-летний водитель не имеет права управления транспортным средством и никогда не получал водительского удостоверения.

