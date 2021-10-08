В МИД КНР призвали США опубликовать детали инцидента с атомной субмариной

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США должны предоставить международному сообществу детали инцидента с атомной подводной лодкой ВМС США, которая столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

"Китай глубоко обеспокоен этим инцидентом. США и другие вовлеченные в него страны должны проинформировать о соответствующих деталях", – отметил дипломат.

Лицзянь подчеркнул, что также необходимо раскрыть точное место столкновения, цель этого похода, с чем столкнулось судно и была ли зафиксирована утечка радиации.

По данным СМИ, атомная подводная лодка ВМС США столкнулась с неизвестным подводным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе 2 октября. В результате аварии пострадали 11 моряков. Американские ВМС сообщили, что повреждения получила быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut.