Субмарина ВМС США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе – СМИ

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Атомная подводная лодка ВМС США столкнулась с неизвестным подводным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе, в результате пострадали 11 моряков. Об этом сообщает издание USNI News.

"Примерно 11 моряков пострадали в инциденте, получив повреждения от легких до средней тяжести", – говорится в публикации.

Американские ВМС сообщили, что повреждения получила быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut, передает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел 2 октября. В командовании подчеркнули, что жизням экипажа ничего не угрожает.

Ранее кораблекрушение произошло у берегов Туниса. На момент крушения в лодке находились свыше 90 человек. В результате спасательной операции удалось живыми вытащить из воды 70 человек.