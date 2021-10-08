СК начал проверку после отравления 4 мужчин наркотиками на автомойке в Москве

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Столичные следователи организовали проверку после отравления четырех мужчин наркотиками. Об этом сообщается на сайте СК.

Мужчин нашли в помещении автомойки на востоке столицы. Согласно предварительным данным, они отравились неустановленным наркотическим веществом, в результате чего один из них скончался, еще трое находятся в больнице.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что глава СК поставил на контроль расследование отравлений суррогатным алкоголем в Оренбуржье, где скончались 17 человек, еще 16 сейчас находятся в больнице.