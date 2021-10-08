Прокуратура начала проверку массового заболевания детей в школе под Красноярском

10:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Прокуратура начала проверку после массового заболевания детей в школе в закрытом городе Железногорске Красноярского края.
"Установлено, что 8 октября 2021 года на занятия в МБОУ "Средняя школа № 100" не явились 46 учащихся начальных классов по причине ухудшения самочувствия, появления симптомов в виде тошноты, повышения температуры", – сообщили в ведомстве.
За медицинской помощью обратились девять учащихся, из которых трое были госпитализированы, остальных направили на амбулаторное лечение. На данный момент их диагнозы неизвестны.
Специалистами были взяты пробы готовых блюд, воды, отобраны смывы, которые направлены на исследование в лабораторию.
Учащихся начальных классов перевели на дистанционное обучение.
Ранее сообщалось, что врачи обеспокоены угрозой появления более тяжелых последствий коронавирусной инфекции у детей. В Петербурге был зафиксирован рост числа пациентов с симптомами болезни Кавасаки при заболевании COVID-19. В Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА поступило 19 детей с симптомами данного заболевания, при этом 12 детей наблюдались в условиях реанимации и интенсивной терапии.
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