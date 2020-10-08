Число госпитализированных после взрывов под Рязанью выросло до 19

Фото: МЧС России

19 пострадавшим потребовалась госпитализация после взрывов на складах боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС.

"На текущий момент в стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра находятся 11 человек. Это первые пострадавшие, госпитализированные сразу после происшествия", – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Одна из женщин, как уточнили в ведомстве, находится в реанимации.

Кроме того, за ночь под наблюдение врачей в стационарах поступили еще 8 косвенно пострадавших человек. По словам специалистов, речь идет о людях с необходимостью гемодиализа, инсулинотерапии или маломобильных пациентах.

Пожар начался в бывшей военной части возле поселка Желтухино в Рязанской области накануне. Из этого населенного пункта эвакуировали 146 детей. По всему региону потребовалось вывезти более 1,6 тысячи человек в радиусе 5 километров от места происшествия.

Кроме того, в двух населенных пунктах полностью сгорело 21 строение.

