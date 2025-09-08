Отец зарезавшего девушку в Петербурге парня рассказал о случившемся

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Отец молодого человека, который зарезал 15-летнюю школьницу в апарт-отеле Санкт-Петербурга, рассказал RT свою версию случившегося.

Инцидент произошел 7 сентября на Витебском проспекте. По данным следствия, парень пригласил знакомую в номер, где несколько раз ранил ее ножом по причине неприязни. После этого злоумышленник нанес себе повреждения, с которыми его госпитализировали.

Мать убитой рассказала, что ее дочь два года назад познакомилась в онлайн-игре с парнем из Южного Сахалина. Позднее пара рассталась, поскольку семья девушки была против этих отношений. При этом 7 сентября она заявила родственникам, что пойдет встречать подругу на вокзал. После этого несовершеннолетняя перестала выходить на связь.

Как рассказал отец 18-летнего Максима, тот находился в Петербурге больше недели. Парень отправлял ему фотографии своей возлюбленной и говорил, что у них "любовь до гроба". Школьница не раз приходила к нему в гостиницу. Отец парня считает, что пара могла попасть в "какую-то суицидальную секту".

"Как можно взять и лишить жизни человека? Конечно, я зол на него. Но у меня много вопросов. Если человека убивают, то он кричит, происходит драка. Почему в гостинице не отреагировали на это?" – добавил мужчина.

Кроме этого, он рассказал, что его сын два дня назад говорил, что в скором времени планирует покупать билет обратно в Южно-Сахалинск, но при этом предлагал своей семье переехать в Санкт-Петербург. Для родителей Максима случившееся стало шоком.

Ранее стало известно, что во время убийства парень находился в состоянии острого психоза, его обнаружили рядом со школьницей в номере отеля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.