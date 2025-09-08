Форма поиска по сайту

08 сентября, 10:24

Происшествия

Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге мог иметь при себе нож

Фото: depositphotos/Yotka

Сбежавший из екатеринбургского СИЗО арестант Иван Корюков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) мог иметь при себе кухонный нож, сообщила пресс-служба ГУ ФСИН по региону.

Уточняется, что он, предположительно, одет в толстовку светлого цвета, темно-синие штаны и черную куртку-плащевку до колена. Также на нем может быть белая кепка с надписью и кроссовки черного цвета.

Двое мужчин сбежали из следственного изолятора № 1 в Екатеринбурге 1 сентября. По данным антитеррористической комиссии Свердловской области, они были осуждены по статье о приготовлении к террористическому акту. Их объявили в федеральный розыск.

Спустя несколько дней, 8 сентября, один из сбежавших Александр Черепанов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был задержан. Поиски Корюкова все еще продолжаются.

происшествиярегионы

