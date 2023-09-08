СК Армении сообщил об освобождении блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Блогера Микаэла Бадаляна и журналиста "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна, которые проходят по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, освободили из-под стражи. Об этом сообщается на сайте следственного комитета Армении.

"Задержанные А. Г. (Ашот Геворкян. – Прим. ред.), М. Б. (Микаэл Бадалян. – Прим. ред.) и Н. К. решением следственного органа освобождены из-под стражи", – говорится в сообщении.

Накануне СК Армении сообщил о задержании Бадаляна и Геворкяна в городе Горис на юге страны. Мужчин заподозрили в незаконном обороте огнестрельного оружия.

Перед этим глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщал о пропаже Бадаляна в Горисе. Позже он рассказал, что блогера уже арестовывали в Армении, а обвинения, выдвинутые против него, трактовались как политические.

Агентство Sputnik, в свою очередь, отмечало, что Геворкян направился в город Сюник для подготовки радиоматериалов в рамках своего авторского проекта.



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