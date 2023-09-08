Открытое горение в ангаре с магазинами в Дмитрове ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Открытое горение в ангаре с магазинами в подмосковном Дмитрове ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС РФ.

Спасателям удалось потушить огонь на площади 750 квадратных метров.

"В 10:55 ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении ведомства.

Информация о пожаре в ангаре поступила в 08:11. На место происшествия были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. Всего из ангара эвакуировали 15 человек.

К ликвидации возгорания привлекли 62 человека и 18 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.



Склад вспыхнул в СНТ "Картинская Гора"