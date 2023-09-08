Пожар площадью более 700 "квадратов" произошел в ангаре в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В Дмитрове Московской области воспламенился ангар на площади более 700 квадратных метров, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Информация о пожаре поступила в 08:11. Огонь вспыхнул по адресу город Дмитров, улица Профессиональная, дом 184. На место происшествия были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. Ангар металлический, до прибытия специалистов здание самостоятельно покинули 15 человек.

По предварительной информации, никто не пострадал. К ликвидации огня привлекли 62 человека и 18 единиц техники.

Как сообщили в МЧС по Подмосковью, в 09:10 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 750 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в складских строениях на Кусковской улице в Москве произошел пожар. Возгорание вспыхнуло по адресу улица Кусковская, дом 26б, на площади в 800 квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 90 человек и 29 единиц техники.

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