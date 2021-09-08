Директор заповедника в Хакасии рассказал о состоянии отшельницы Лыковой после пожара

17:06
Фото: 19.mchs.gov.ru
В результате пожара, который накануне произошел на территории заповедника "Хакасский" близ дома отшельницы Агафьи Лыковой, никто не пострадал. Об этом написал директор заповедника Виктор Непомнящий на своей странице в Facebook.
"Жертв нет, никто не пострадал. Агафья Лыкова здорова. Все хозяйство тоже удалось спасти", – говорится в публикации.
Непомнящий уточнил, что пожар удалось оперативно потушить. В ликвидации огня приняли участие волонтеры, а также помощник отшельницы. В результате возгорания пострадали 30 квадратных метров крыши старого дома.
Утром среды для оценки ситуации на место инцидента вылетел вертолет МЧС со спасателями, санитарами и сотрудниками природной территории на борту.
7 сентября на территории заповедника "Хакасский" произошел пожар. Сообщалось, что загорелись хозпостройки в отдалении от дома Лыковой. По словам источника в экстренных службах, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Семья староверов Лыковых жила в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафье в настоящее время 77 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: