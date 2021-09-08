Директор заповедника в Хакасии рассказал о состоянии отшельницы Лыковой после пожара

Фото: 19.mchs.gov.ru

В результате пожара, который накануне произошел на территории заповедника "Хакасский" близ дома отшельницы Агафьи Лыковой, никто не пострадал. Об этом написал директор заповедника Виктор Непомнящий на своей странице в Facebook.

"Жертв нет, никто не пострадал. Агафья Лыкова здорова. Все хозяйство тоже удалось спасти", – говорится в публикации.

Непомнящий уточнил, что пожар удалось оперативно потушить. В ликвидации огня приняли участие волонтеры, а также помощник отшельницы. В результате возгорания пострадали 30 квадратных метров крыши старого дома.

Утром среды для оценки ситуации на место инцидента вылетел вертолет МЧС со спасателями, санитарами и сотрудниками природной территории на борту.

7 сентября на территории заповедника "Хакасский" произошел пожар. Сообщалось, что загорелись хозпостройки в отдалении от дома Лыковой. По словам источника в экстренных службах, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Семья староверов Лыковых жила в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафье в настоящее время 77 лет.

