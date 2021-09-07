Пожар произошел в заповеднике "Хакасский"

07 сентября, 20:28
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
На территории природного заповедника "Хакасский" произошел пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, горели хозпостройки на отдалении от дома отшельницы Агафьи Лыковой. На данный момент возгорание потушено.
"Поступила информация о пожаре на территории заповедника "Хакасский", огнем были охвачены хозяйственные постройки на отдалении от дома отшельницы Лыковой. Огонь быстро распространялся ", – говорится в сообщении.
Источник сообщал, что информация о пострадавших не поступала. По его словам, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Также прорабатываются и другие версии. В экстренных службах сообщили, что пожар удалось потушить, дом Лыковой не пострадал.
Ранее на юго-востоке столицы в выселенном здании на площади около 500 квадратных метров произошел пожар. В результате происшествия никто не пострадал.
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