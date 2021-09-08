Учительница убитых в Киселевске школьниц рассказала, какими они были

Фото: СК РФ

Учительница начальных классов Анна Шипилова рассказала, какими были убитые в Киселевске школьницы, сообщает РИА Новости.

По словам преподавателя, одна девочка была очень активной и иногда нарушала дисциплину. Училась она с интересом. Она любила читать, на переменах просила у преподавателя книги. Педагог отметила, что у девочки был развитый кругозор.

В школе она была на контроле как из неблагополучной семьи, поэтому учитель сама часто посещала маму погибшего ребенка. Преподаватель добавила, что ее ученица была старшим ребенком, кроме нее, в семье еще трое детей.

"В столовой всегда задерживалась, она кушала не одну порцию, а несколько, еще домой забирала. Если дают яблоки, яйца вареные, кто ребята не хотел, ей отдавали. Как она нам говорила, она поделится с братьями и сестрами", – отметила Шипилова.

Мама второй девочки, напротив, очень активная. Она состояла в родительском комитете, занималась делами класса, приходила на родительские собрания и много работала. Дочь ее была тихой, скромной, доверчивой, необщительной и неактивной, но при этом у нее со всеми были теплые отношения, отметила учитель. По ее словам, девочка ни с кем никогда не конфликтовала.

"Она творческая. На уроках технологии делаем поделки – у нее самые яркие, оригинальные", – рассказала Шипилова.

Учитель отметила, что лидером в дружбе была первая девочка. 6 сентября педагог пригласила ее в класс, чтобы отдать ей вещи, из которых выросли племянники.

"Подружки пришли вдвоем, но ушли порознь около двух часов дня. Больше я их не видела", – заключила педагог.

6 сентября две десятилетние девочки не вернулись домой из школы. Позже школьниц обнаружили мертвыми. Сотрудники Следственного комитета задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.

Позже стало известно, что предполагаемый убийца девочек – Виктор Пестерников – ранее уже был судим за насилие над детьми.

Как сообщил представитель СК по Кемеровской области, подозреваемый арендовал дачный дом, где убил девочек. Он уточнил, что мужчина снял дом за три недели до трагедии.