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По меньшей мере 12 человек погибли при обрушении на мраморном руднике в Пакистане, сообщает News.ru.

ЧП случилось 7 сентября в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. Сообщается, что при инциденте также пострадали шесть человек, они были госпитализированы.

Кроме того, спасатели ведут поиски девятерых шахтеров. Они считаются пропавшими без вести. Заместитель комиссара местной полиции отметил, что погибших может быть больше.

В настоящий момент планируется привлечь спецтехнику и дополнительные отряды спасателей для дальнейших поисков.

Ранее взрыв произошел на угольной шахте в китайской провинции Шаньдун. Сообщалось как минимум о семи погибших и девяти пострадавших. В связи с инцидентом было инициировано расследование.