Самолет "России" отказался от вылета из-за задымления в двигателе

20:35
20:35
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Фото: vk.com/unreleased_dtp
Самолет авиакомпании "Россия" отказался от вылета в столичном аэропорту Шереметьево из-за задымления в двигателе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову. По ее словам, воздушное судно отстранили от полетов.
Короткова уточнила, что примерно в 18:55 при выполнении рейса Москва – Владивосток во время запуска двигателей один из них задымился. На борту в тот момент находились 369 пассажиров.
В результате ЧП никто не пострадал, в то же время началась проверка.
В авиакомпании "Россия" также прокомментировали случившееся. Там опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о возгорании.
Перевозчик уточнил, что во время подготовки лайнера к вылету во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива. Сейчас технические службы авиакомпании проводят расследование для выяснения причины произошедшего.
Чтобы сократить возможную задержку вылета рейса, авиакомпания предоставила резервный борт для выполнения рейса. Самолет должен взлететь после 21:30 по московскому времени, передает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Москва – Владивосток, прервал вылет в аэропорту Шереметьево из-за неисправности. Пассажиров эвакуировали, а лайнер отбуксировали на стоянку.
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