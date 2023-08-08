В Волгограде возбудили уголовное дело об убийстве 9-месячного ребенка

Фото: телеграм-канал "Следком"

Управление Следственного комитета России по Волгоградской области возбудило уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, 3 августа 24-летняя подозреваемая оставила своего девятимесячного сына в квартире дома на Автомагистральной улице. После этого она ушла, заперев входную дверь на ключ. В результате ребенок скончался. 7 августа тело ребенка обнаружила бабушка.

Подозреваемая задержана. Следователи проводят комплекс неотложных следственных действий. Назначен ряд судебных экспертиз. Следователь будет просить суд заключить ее под стражу.

Органы опеки инициировали процесс изъятия у подозреваемой двух малолетних детей и лишения ее родительских прав.

Ранее москвич убил супругу из-за спора о воспитании годовалой дочери, которую изъяли накануне из неблагополучной семьи. Мужчина самостоятельно заявил о содеянном в правоохранительные органы. Ему предъявили обвинения по статье "Убийство". Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что мужчина в Челябинске убил десятилетнюю дочь и покончил с собой. Следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.

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