Обломки сбитых БПЛА повредили три домовладения и ЛЭП в Белгородской области

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора

Осколки сбитых беспилотников повредили три домовладения и ЛЭП в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Никто не пострадал, однако повредились крыши трех частных домовладений.

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По селу Нехотеевка ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов. В Журавлевке противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство, а также атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без пострадавших и без последствий. Однако в результате работы ПВО фрагменты сбитого БПЛА повредили линию электропередачи в одном из населенных пунктов района. Сейчас ЛЭП восстановлена.

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В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпустили 11 артиллерийских снарядов. Также из миномета обстреляли окраину села Вязового – на его территории разорвались 14 снарядов. В результате обстрелов ни в одном из сел пострадавших и разрушений нет.

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В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили семь минометных снарядов, по хутору Панков – четыре минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – шесть. В селе Чураево сбили беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими формированиями села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа региона. По его словам, пострадавших нет, однако осколки снаряда выбили окна, посекли фасад и забор одного из частных домов.

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