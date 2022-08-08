В Совфеде прокомментировали задержание российской журналистки в Косове

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал беспределом задержание российской журналистки Дарьи Асламовой в самопровозглашенной Республике Косово. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Это полное безобразие! Какое она могла иметь отношение к спецслужбам? Вообще непонятно! Я думаю, это беспредел косовский и основан он на том, что за Косовым стоит НАТО. Косовары чувствуют себя уверенно и ведут себя, откровенного говоря, по-хамски", – сказал сенатор.

По словам Джабарова, эту ситуацию могли создать искусственно в качестве отвлекающего маневра. Кроме того, власти Косова могли испугаться, что Асламова обнародует материалы об их дальнейших планах и таким образом нарушит их.

"Они ведут себя не как полицейское государство, а как обычные бандиты! Никакого развития сценария со стороны Косова допускать нельзя, иначе они просто распоясаются", – добавил Джабаров.

6 августа глава косовского МВД Джеляль Швецла заявил о задержании журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой. Он подчеркнул, что ряд стран подтвердили причастность женщины к шпионажу для российской военной разведки.

На следующий день Асламову отпустили. Журналистка самостоятельно добралась до сербско-косовской границы на автобусе, после чего обратилась в российское посольство в Белграде. Она заявила, что в Косово ей угрожали обменом на американцев или выдачей на Украину.