Глава МВД непризнанного Косова заявил о задержании российской журналистки

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Фото: depositphotos/sezerozger
Глава МВД самопровозглашенной Республики Косово Джеляль Швецла заявил о задержании журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой.
"Сегодня на погранпереходе на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и <...> действовала под прикрытием журналиста", – написал он на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).
При этом Швецла не назвал эти страны и не уточнил, какие именно доказательства имеются в виду. Он также утверждает, что журналистка пыталась въехать в Косово после очередного обострения, что якобы доказывает "русские связи, которые подключила Сербия с целью дестабилизации". По словам главы МВД Косова, журналистка останется под наблюдением правоохранителей "до выяснения ее намерений".
В издании "Комсомольская правда", в свою очередь, сообщили, что Асламова была в Сербии по заданию редакции. Она должна была подготовить специальный репортаж в связи с эскалацией сербско-косовского конфликта. Также сообщается, что посольство РФ в Белграде пока не располагает информацией о задержании и местонахождении журналистки.
Ситуация в Косове и Метохии обострилась 31 июля, когда косовскую полицию начали стягивать к двум КПП на административной линии. В сербских городах начали работать сирены оповещения об опасности. Народ начал выходить на ключевые трассы и возводить на них баррикады, чтобы помешать стражам порядка занять административную линию. В нескольких точках края вспыхнули перестрелки.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Вашингтон в обострении конфликта на границе Сербии и самопровозглашенной Республики Косово. По его мнению, американские власти намерены ослабить отдельные страны, которые позволяют себе высказывать независимую позицию.
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