Косовские власти отпустили журналистку "Комсомольской правды"

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Власти самопровозглашенной республики Косово отпустили задержанную ранее корреспондента "Комсомольской правды" Дарью Асламову, сообщили в газете.

"Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границей. Ночью 7 августа косовские власти отпустили ее после задержания, после чего она самостоятельно добиралась до границы на автобусе", – уточнили в "Комсомольской правде".

Журналистка обратилась в посольство России в Сербии. Она заявила, что в Косово ей угрожали обменом на американцев или выдачей на Украину.

Накануне глава МВД самопровозглашенной Республики Косово Джеляль Швецла заявил о задержании журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой. Он подчеркнул, что ряд стран подтвердили причастность женщины к шпионажу для российской военной разведки.