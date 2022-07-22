Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Брилев объявил об уходе из руководства ВГТРК. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).
"В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск "Вестей в субботу" (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала)", – отметил он.
По словам Брилева, после его заключительного эфира на "России 1" он поехал в Латинскую Америку, где создал 33 репортажа и ряд мини-фильмов. В конце апреля телеведущий вернулся в Россию, где ему была сделана операция, подробности которой он не раскрыл.
Журналист заявил, что работа в прямом эфире, которая является достаточно продолжительной, уже ему не подходит. Брилев пояснил, что для него пришло время, когда стоит переходить на форматы в записи, среди которых, в частности, фильмы и специальные репортажи.
Ранее власти Великобритании приняли решение расширить санкционный список против РФ. Среди физических лиц в перечень были включены глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, журналист Сергей Брилев, а также глава "Газпром – Медиа" Александр Жаров.
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