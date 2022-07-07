Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что жители Екатеринбурга не заслуживают большого внимания. Такое заявление он сделал в эфире шоу "Соловьев LIVE".

"Тут все в Екатеринбурге народ нервничает. Спрашивают, когда уже про нас расскажут. А что про вас рассказывать? Ну реально. С чего вы вдруг решили, что заслуживаете такого большого внимания? Речь же не о вас", – сказал Соловьев.

Также телеведущий задался вопросом, почему екатеринбуржцы решили, что они едины.

Ранее Соловьев во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Позднее высказывание прокомментировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам губернатора, журналист позволил себе обозвать Екатеринбург на всю Россию такими словами, который воспитанный человек вряд ли произнесет.

В свою очередь, Соловьев подчеркнул, что он осознанно произнес данные заявления.

