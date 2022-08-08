Склад с рапсовым маслом загорелся на юге Красноярского края

Фото: vk.com/minusinsk_pwm/Илья Милкин

Металлический ангар с рапсовым маслом загорелся в Минусинском районе на юге Красноярского края. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает РИА Новости.

Уточняется, что предварительная площадь пожара составляет 600 квадратных метров. В настоящее время возгорание удалось локализовать.

В ведомстве добавили, что погибших и пострадавших нет. В тушении принимают участие 26 человек и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в двух сельскохозяйственных ангарах в Ростовской области. Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет.

До этого пожар произошел в складском ангаре в поселке Пригородном под Краснодаром. К тушению огня привлекали 70 спасателей и 26 единиц техники.