NBC News: число жертв наводнений в Техасе превысило сто человек

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Число погибших из-за наводнений в штате Техас США превысило сто человек, сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что по меньшей мере 104 человека погибли в шести округах штата, среди них 28 детей. Власти округа Керр сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей. Поиски погибших и пострадавших продолжаются. Несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.

Наводнение в Техасе началось в ночь на пятницу, 4 июля. По данным синоптиков, за три часа в штате выпала месячная норма осадков, что стало полнейшей неожиданностью. Из-за сильных дождей из берегов вышли реки Сан-Сама, Кончо и Колорадо. В зоне подтопления оказались 15 округов Техаса. Больше всего пострадал округ Керр.

Президент США Дональд Трамп 6 июля объявил режим бедствия в Техасе. В ближайшие дни он планирует посетить штат.