08 июля, 07:09Происшествия
Площадь пожара в бухте Инал Краснодарского края выросла до 1 гектара
Фото: МЧС Краснодарского края
Пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края распространился на площади 1 гектар или 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
К тушению огня привлечены 79 человек и 12 единиц техники. Информация о возможных пострадавших в результате возгорания пока не поступала.
Пожар произошел на горе на 1-м участке Центрального пляжа бухты Инал в ночь на 8 июля. В связи с крупным возгоранием местные власти начали эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха.
Ранее в Ростовской области загорелись десять деревянных частных домов. К тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, а также 45 специалистов и 13 единиц техники.