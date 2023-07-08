Отключение электричества произошло в 116 населенных пунктах Подмосковья из-за грозы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отключение электроснабжения произошло в 116 населенных пунктах Московской области из-за грозы, прокуратура региона контролирует вопрос ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В период с 7 по 8 июля на территории Московской области вследствие ливневых дождей единовременно выпало существенное количество осадков, что вызвало нарушение условий жизнедеятельности людей, подтопление территорий. В результате было отключено электроснабжение в 116 населенных пунктах в девяти городских округах. Сейчас оперслужбы выполняют работы по ликвидации последствий непогоды», – отмечается в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура контролирует своевременность принятия мер по выполнению неотложных работ, восстановления поврежденных объектов инженерной инфраструктуры и устранение последствий неблагоприятных погодных явлений.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды 68 населенных пунктов в трех городских округах Подмосковья остались без энергоснабжения. Отмечалось, что сейчас идут работы по восстановлению электричества.

Град прошел в некоторых районах Подмосковья