Системы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Воронежу – губернатор

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили два беспилотника на подлете к Воронежу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он добавил, что в результате случившегося никто не пострадал. Каких-либо разрушений также не зафиксировано.

Глава региона подчеркнул, что держит обстановку на личном контроле с профильными службами и ведомствами.

Ранее система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. На подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей.

До этого сообщалось, что в поле в Ейском районе Краснодарского края нашли, предположительно, обломки беспилотного летательного аппарата.

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