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Системы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Воронежу – губернатор
Фото: 123RF/escapejaaj
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили два беспилотника на подлете к Воронежу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Он добавил, что в результате случившегося никто не пострадал. Каких-либо разрушений также не зафиксировано.
Глава региона подчеркнул, что держит обстановку на личном контроле с профильными службами и ведомствами.
Ранее система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. На подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей.
До этого сообщалось, что в поле в Ейском районе Краснодарского края нашли, предположительно, обломки беспилотного летательного аппарата.
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