Медведев потребовал продолжить работу над созданием надежной системы ПВО

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Российской стороне необходимо серьезно смотреть на поставки Западом новых вооружений Украине, а также продолжать работать над созданием надежной системы противовоздушной обороны. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ на Обуховском заводе концерна "Алмаз-Антей". Видео с собрания опубликовано в телеграм-канале политика.

Он напомнил, что страны НАТО наращивают боевые возможности ВСУ, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью.

"Ситуация весьма серьезная, и нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны – как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения", – заявил политик.

По словам Медведева, украинская армия задействует многочисленные западные системы и средства поражения. Речь идет о реактивных системах залпового огня, различных типах беспилотников. Кроме того, на истребителях ВСУ устанавливаются ракеты западного производства.

В ходе заседания он также сообщил, что в настоящее время проходит анализ востребованных для нужд армии вооружений. Медведев считает, что работу по этому вопросу следует продолжить с учетом актуальных угроз.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала российских партнеров не поддаваться давлению западных государств и не поставлять вооружение украинской стороне. Она выразила признательность тем союзникам, которые смогли противостоять воздействию. При этом дипломат подчеркнула, что все поставки через подставные фирмы Москва выяснит и отреагирует соответствующим образом.

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