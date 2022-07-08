Проректор РТА Керефов управлял сетью магазинов по продаже наркотиков в даркнете – ФСБ

Фото: СК РФ по Московской области

Проректора Российской таможенной академии Залима Керефова подозревают в администрировании пяти онлайн-магазинов по продаже наркотических средств в даркнете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Там отметили, что Керефова задержали с поличным прямо на рабочем месте – в этот момент он осуществлял операцию по бесконтактной реализации очередной партии наркотиков.

"Установлено, что подозреваемый со своего служебного компьютера, используя криптографические интернет-мессенджеры, осуществлял закупку наркотических средств, администрировал сеть из пяти интернет-магазинов по продаже наркотиков в закрытом сегменте DarkNet", – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, Керефов непосредственно осуществлял переговоры с покупателями о цене и размерах партий, координировал деятельность курьеров по расфасовке и закладке наркотиков, предоставлял покупателям информацию о местах закладок и определял механизмы финансовых расчетов. Отмечается, что подозреваемый занимался данной деятельностью с 2020 года, причем его покупателями становились в том числе сотрудники РТА.

"Следственные действия также проведены в отношении еще троих сотрудников таможенной академии, давших признательные показания о приобретении наркотиков у подозреваемого для личного потребления", – добавили в ФСБ, уточнив, что речь идет о проректоре по финансово-экономическим вопросам Дмитрии Першине, руководителе отделения работы со студентами Марии Пономаревой и сотруднице отдела документального обеспечения Л. Лошкаревой.

Накануне Люберецкий суд Подмосковья по ходатайству следствия арестовал Керефова по делу о сбыте наркотиков до 5 сентября. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере"). По данной статье проректору грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый купил два килограмма наркотиков, расфасовал их и продавал через даркнет. Следователи уже обнаружили девять закладок, ссылки на которые были найдены в компьютере проректора.

Также специалисты установили место производства наркотических средств. Организатор и его пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование.