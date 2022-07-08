Эксперт назвал покушение на экс-премьера Японии терактом

Фото: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, скорее всего, является актом терроризма, считает старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

"Скорее всего, это терроризм. Тот, кто это сделал, скорее всего, человек с проблемами с психикой. Является ли он частью более большой команды – сказать сложно, скорее всего, одиночка", – рассказал он в беседе с News.ru.

По словам Казакова, подобный поступок не входит в менталитет японцев, в стране нет свободного хождения оружия.

Эксперт также подчеркнул, что представители власти Японии не уделяют собственной охране такого внимания, как это делают политики других стран.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают.

Позже сообщалось, что у бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ остановилось сердце. Также сообщается о проблемах с легкими. Однако смерть политика не подтверждена.

