В Казани задержаны мошенники, укравшие 12,7 млн руб у матери погибшего на Украине военного

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали четверых жителей Казани, которые подозреваются в хищении более 12 миллионов рублей у матери военнослужащего из Пермского края, погибшего в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. <...> В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения", – приводит ее слова "МВД Медиа".

Волк уточнила, что подозреваемым от 20 до 22 лет. По данным правоохранителей, в мае потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками Банка России. Злоумышленники убедили женщину, что произошла утечка данных, поэтому необходимо застраховать расчетные счета.

Несколько дней подряд под контролем мошенников женщина снимала крупные суммы и переводила на указанные подконтрольные абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки. Всего подозреваемые украли 12,7 миллиона рублей, включая предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Москве группу злоумышленников, подозреваемых в краже препаратов, предназначенных для онкобольных. У них изъяли лекарства на 17,5 миллиона рублей.

