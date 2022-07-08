В Казани задержаны мошенники, укравшие 12,7 млн руб у матери погибшего на Украине военного

07:23
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полицейские задержали четверых жителей Казани, которые подозреваются в хищении более 12 миллионов рублей у матери военнослужащего из Пермского края, погибшего в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. <...> В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения", – приводит ее слова "МВД Медиа".
Волк уточнила, что подозреваемым от 20 до 22 лет. По данным правоохранителей, в мае потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками Банка России. Злоумышленники убедили женщину, что произошла утечка данных, поэтому необходимо застраховать расчетные счета.
Несколько дней подряд под контролем мошенников женщина снимала крупные суммы и переводила на указанные подконтрольные абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки. Всего подозреваемые украли 12,7 миллиона рублей, включая предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих.
Ранее сообщалось, что полиция задержала в Москве группу злоумышленников, подозреваемых в краже препаратов, предназначенных для онкобольных. У них изъяли лекарства на 17,5 миллиона рублей.
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