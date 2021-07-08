СК возбудил дело после получения электротравмы малолетней девочкой в ТиНАО

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

На территории поселения Первомайского в ТиНАО малолетняя девочка получила электротравму, после чего следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлию Иванову.

"По данным следствия, вечером 5 июля 2021 года на территории зоны отдыха "Серебряная чаша", что вблизи деревни Настасьино, малолетнюю девочку ударило током после того, как она дотронулась руками до электрического щитка", – говорится в сообщении.

Ребенка доставили в детское медицинское учреждение, где у него была диагностирована электротравма кисти левой руки. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее во дворе дома на Бескудниковском бульваре автомобиль наехал на ребенка. У мальчика сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а также ссадины.