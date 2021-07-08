СК начал проверку по факту обрушения потолка на станции Ожерелье

16:48
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Следственный комитет начал проверку по факту обрушения потолка в зале ожидания на станции Ожерелье в городском округе Кашира Московской области. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, при проведении ремонтных работ в зале ожидания вокзала станции Ожерелье произошло обрушение навесного потолка", – говорится в сообщении.
К настоящему времени сотрудники СК получили необходимые документы, осмотрели место инцидента, опросили очевидцев и работников организации, проводившей ремонт. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
Обрушение потолка произошло накануне. Сообщалось, что несколько человек получили легкие травмы.
На станции Ожерелье в зале ожидания рухнул потолок
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