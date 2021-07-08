СК начал проверку по факту обрушения потолка на станции Ожерелье

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения потолка в зале ожидания на станции Ожерелье в городском округе Кашира Московской области. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, при проведении ремонтных работ в зале ожидания вокзала станции Ожерелье произошло обрушение навесного потолка", – говорится в сообщении.

К настоящему времени сотрудники СК получили необходимые документы, осмотрели место инцидента, опросили очевидцев и работников организации, проводившей ремонт. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Обрушение потолка произошло накануне. Сообщалось, что несколько человек получили легкие травмы.

