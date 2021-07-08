Число жертв обрушения жилого дома в Майами возросло до 54 человек

Фото: AP Photo/Lynne Sladky

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Майами тела еще восьми человек, таким образом число жертв возросло до 54. Об этом в ходе брифинга сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"В течение дня спасателям удалось извлечь из-под завалов тела еще восьми человек. <...> число жертв составляет теперь 54 человека", – приводит слова Кавы ТАСС.

Она также добавила, что судьба еще 86 человек пока остается неизвестной.

Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир.