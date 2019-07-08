Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в посольстве США в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Неизвестный сообщил об угрозе взрывов в здании посольства США на Новинском бульваре и в высотке на Кудринской площади . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в посольстве США на Новинском бульваре в Москве. На место прибыли специалисты профильных ведомств, идет проверка информации об угрозе взрыва", – сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства добавил, что специалисты проверили оба здания, информация по угрозе не подтвердилась.

Накануне сообщалось, что столичный аэропорт Шереметьево также проверяли из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва. Информация о бомбах не подтвердилась.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

