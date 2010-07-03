Пожарные проверяют информацию о задымлении на станции метро "Тульская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В МЧС проверяют информацию о задымлении на станции метро "Тульская", передает ТАСС.

Подразделения спасателей прибыли на место. Подземка работает штатно. Дальнейшая информация об инциденте уточняется.

Ранее пожар произошел в квартире в Кунцеве. Площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров. Спасены семеро человек, их передали медикам для осмотра.