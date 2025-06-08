Таможенники задержали тиктокера Хаби Лейма в аэропорту Лас-Вегаса

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Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США задержали известного тиктокера Хаби Лейма в Международном аэропорту Лас-Вегас за нарушения иммиграционного законодательства. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление полиции.

Задержание произошло 6 июня из-за истечения срока визы блогера. По данным местных властей, Лейм прибыл в США еще 30 апреля, однако затем выяснилось, что он просрочил условия своей визы.

Тиктокера освободили в день задержания, и он добровольно покинул Штаты.

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