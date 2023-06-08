Следствие признало невменяемым 90-летнего москвича, расчленившего жену

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Петр Войхановский, 90-летний москвич, который обвиняется в убийстве и расчленении своей жены, признан невменяемым. Об этом сообщает столичный СК в своем телеграм-канале.

По информации следствия, 3 ноября прошлого года в квартире на улице Маршала Тухачевского в Москве пенсионер не менее двух раз ударил супругу ножом в область шеи. Это стало причиной ее смерти. Позже обвиняемый расчленил ее и выбросил части тела с балкона на улицу, чтобы скрыть следы преступления. Впоследствии останки обнаружили прохожие.

"По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении", – пишет СК.

Пенсионера обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Отмечается, что в момент совершения деяния он не мог осознавать его общественную опасность и руководить своими действиями.

"Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера", – заключили в ведомстве.

3 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела женщины во дворе жилого дома на северо-западе Москвы. Главным подозреваемым в убийстве стал ее супруг 1933 года рождения. В его квартире также были обнаружены останки женщины.

Соседи преступника рассказали, что за десятки лет брака между супругами были конфликты, однако провоцировала их жена. По словам одной из жительницы дома, у погибшей была послеродовая травма. При этом в изоляторе временного содержания Войхановский напал на сокамерников.