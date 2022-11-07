Соседи рассказали о 89-летнем москвиче, обвиняемом в убийстве и расчленении жены

Фото: Агентство "Москва"

Соседи 89-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и расчленении жены на северо-западе Москвы, рассказали, что за десятки лет брака между супругами были конфликты, однако провоцировала их жена. Об этом сообщает НТВ.

Соседка Эльмира Андреевна рассказала, что у погибшей была послеродовая травма.

"Тоже все удивлены, как он такой маленький, щупленький, хиленький вообще мог поднять руку. Видимо, у него тоже что-то произошло с головой, раз он такое мог себе позволить", – поделилась соседка обвиняемого.

По словам соседей, мужчина был "тихим, спокойным, покладистым, вежливым", а его жену они охарактеризовали как взрывную и избалованную.

3 ноября СК возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела женщины во дворе жилого дома на улице Маршала Тухачевского. Главным подозреваемым в убийстве стал ее супруг 1933 года рождения. В его квартире также были обнаружены останки женщины.

По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры со своей 83-летней супругой нанес ей не менее двух колото-резаных ранений в область шеи. После этого он отчленил голову, правую руку, ноги и выбросил с балкона квартиры.

Обвиняемого заключили под стражу на два месяца – до 3 января 2023 года.



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