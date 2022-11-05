Суд арестовал обвиняемого в убийстве и расчленении супруги на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал 89-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве и расчленении супруги на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинение по статье "Убийство". Под стражу его заключили на два месяца – до 3 января 2023 года.

3 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела женщины во дворе жилого дома на улице Маршала Тухачевского. Главным подозреваемым в убийстве стал ее супруг 1933 года рождения. В его квартире также были обнаружены останки женщины.

По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры со своей 83-летней супругой нанес ей не менее двух колото-резаных ранений в область шеи. После этого он отчленил голову, правую руку, ноги и выбросил с балкона квартиры.

Обвиняемый вину не признает. Со слов дочери погибшей, ее родители часто ссорились. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

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