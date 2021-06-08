Балкон обвалился на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На юго-западе столицы обвалился балкон, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе префектуры.

"Управа района выехала на место происшествия, по предварительным данным, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что балкон обвалился в доме 62/1 на Ленинском проспекте.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга на улице Кирочной обрушились четыре балкона жилого дома.

Балконы частично обвалились с третьего по шестой этаж.