Обвиняемый в избиении фельдшера москвич предстанет перед судом

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Люблинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о нападении москвича на фельдшера скорой помощи, сообщает Агентство "Москва".

Мужчина обвиняется по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Материалы дела будут отправлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, 5 марта москвич напал на бригаду скорой помощи, которая прибыла на вызов к его дочери. В связи с коронавирусом врач и фельдшер были одеты в защитные костюмы и маски, что не понравилось мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения. В результате он вытолкал фельдшера на лестничную площадку и ударил его не менее двух раз по голове.

"Указанными действиями потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью", – уточнили в прокуратуре.

Ранее жительницу Улан-Удэ заподозрили в избиении прибывших по вызову врачей скорой помощи. Свое поведение бурятка объяснила тем, что ей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в зеркало на стене.