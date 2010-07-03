Мужчину ранили в дорожном конфликте в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В подмосковном Пушкине мужчина получил ранение в ходе дорожного конфликта. В него выстрелили из травматического пистолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 июня, на Московском проспекте.

"59-летний пострадавший был госпитализирован", – указали в полиции. Стрелявший скрылся, его разыскивают.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы неизвестные похитили 12 миллионов рублей у сотрудников компании по продаже табачной продукции. Инцидент произошел вечером 7 июня на улице Скотопрогонная в районе Нижегородский. Имеются данные об одном пострадавшем.

