В аэропорту Мьянмы самолет развалился на части

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Самолет бангладешской авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Мьянмы, сообщает издание Myanmar Times.

По предварительным данным, лайнер съехал с посадочной полосы в Международном аэропорту Янгона и развалился на три части. Причины ЧП устанавливаются.

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил жесткую посадку и загорелся.

На борту лайнера были 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.