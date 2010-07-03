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12:41

Рейс из Ростова-на-Дону в Москву был задержан из-за неисправности SSJ 100

происшествия транспорт

12:41

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Фото: ТАСС/Максим Блинов

Рейс "Аэрофлота" из Ростова-на-Дону в Москву был задержан из-за неисправности SSJ 100. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Подтверждаем, что утренний авиарейс "Аэрофлота" Ростов-на-Дону – Москва был задержан, пассажиров отправили другим рейсом", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что причиной задержки рейса является техническая неисправность самолета Sukhoi Superjet 100. Уточняется, что все пассажиры данного рейса перед полетом покинули борт и были отправлены в Москву другим рейсом.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 5 мая вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник, который пытался открыть аварийные выходы в хвосте лайнера.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Следовали уже назвали основные версии причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Ранее Росавиация, которая пока не собирается комментировать ход расследования трагедии, подтвердила подлинность опубликованных переговоров диспетчеров и пилотов сгоревшего самолета.

Стали известны новые детали расследования катастрофы самолета в Шереметьеве

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