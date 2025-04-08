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Десятиклассник в Томской области достал нож на уроке и порезал себе руку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел в школе по улице Виталия Грачева, 8а, в Томском районе.

После поступившего в дежурную часть сообщения на место была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить все детали произошедшего. По итогам расследования будет принято решение в соответствии с законом.

В свою очередь, прокуратура субъекта добавила, что информация о происшествии в МАОУ СОШ "Интеграция" ранее распространилась в СМИ.

В связи с этим по поручению прокурора региона Сергея Ломакина инициирована проверка на соблюдение школой законодательства об образовании. В частности, правоохранители изучат обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся в образовательном учреждении.

"Кроме того, надзорное ведомство даст оценку работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

По итогам проверки, если будут обнаружены нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.

Между тем депутат Дмитрий Гусев заявил, что продажа пневматического оружия несовершеннолетним должна быть законодательно запрещена. По словам парламентария, в стране увеличилось число инцидентов, в ходе которых дети получают различные травмы от игрушечных и пневматических пистолетов.