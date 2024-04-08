Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26

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Количество пострадавших в результате аварии с участием автобуса на трассе Урал – Муханово в Самарской области увеличилось до 26. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава по региону.

По информации ведомства, двое человек погибли. При этом 22 пассажира автобуса были госпитализированы в различные медучреждения, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Также четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь. В общей сложности, как сообщили в министерстве, находились 66 граждан.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что начали проверку в связи с ДТП. Кроме того, доследственную проверку запустили в СУ СК РФ по региону. Как сообщили в ведомстве, автобус следовал по маршруту Чимкент – Нижний Новгород.

Автобус не справился с управлением, съехал в кювет и совершил опрокидывание с трассы Урал – Муханово в Кинельском районе Самарской области в ночь на 8 апреля. По информации ГУ МВД по региону, автобус вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород.

Изначально сообщалось о двух погибших и еще 10 госпитализированных пассажирах. Затем в полиции заявили о 15 пострадавших.

